mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Красногорский десант: Радий Хабиров назначил управляющим делами главы Романа Реброва

30 октября 2018, 15:50
До этого он занимал должность начальника управления делами администрации Красногорска.

Сегодня, 30 октября, врио главы республики Радий Хабиров подписал указ о назначении Романа Реброва управляющим делами главы республики.

Напомним, также сегодня стало известно имя и.о. министра ЖКХ РБ — им стал Михаил Киреев, до этого занимавший пост первого заместителя главы администрации Красногорска.

Справка

Ребров Роман Сергеевич родился 9 января 1981 года во Владивостоке. Окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск Российской Федерации, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1998 по 2005 годы служил в Вооружённых Силах Российской Федерации.

В 2005–2012 годах – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, Управляющий делами Полномочного Представительства Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации.

С 2013 года – заместитель Постоянного Представителя Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации.

В 2017–2018 годах – начальник управления делами администрации городского округа Красногорск Московской области.

Материалы по теме
Радий Хабиров: «В республике больше не будет никакого байства, все мы служим народу»Радий Хабиров поздравил Ульфата Мустафина с назначением на пост мэра УфыВ Башкирии назначили нового министра ЖКХ
#Новости#Надежда Валитова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48