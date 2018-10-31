Жители садового товарищества под Уфой остались без электричества

- У нас на постоянной основе в садах проживают шесть семей с детьми, - рассказывает местная жительница Альмира. - Конечно, мы живем в нормальных домах, у нас достойный ремонт, как нас можно оставлять без света, электричества, словно мы бомжи какие-то? Долгов нет, понимаете?