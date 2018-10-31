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В Уфе появилась интерактивная система мониторинга транспортных средств

31 октября 2018, 08:46
Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

На данный момент к онлайн-системе подключены 1340 единиц пассажирского транспорта. В ближайшее время,как обещают городские власти, их станет больше. Городская навигационно-информационная система мониторинга средств разработана предприятием МУП «Уфагортранс».

Все данные доступны в мобильном приложении для информирования населения о движении общественного транспорта, которое создавали при помощи крупнейшего интернет-сервиса Яндекс, а также CityBus, BusTime, ДорогаТВ.

Также данные Городской НИС используются для отображения информации о движении общественного транспорта на интерактивной карте на сайте администрации Уфы:http://ufacity.info/maps/glonass.php.

Ранее мы писали о транспортной реформе, которую ждет башкирская столица.

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