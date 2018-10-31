Три аудитора Счетной палаты РФ подали в отставку

Отмечается, что в ближайшее время эти заявления будут рассмотрены президентом. Все три аудитора получили предложения перейти на другую работу. Со стороны Счетной палаты пока не поступало комментариев относительно кандидатуры новых аудиторов. В соответствии с процедурой они должны быть внесены Советом Федерации и Государственной думой.