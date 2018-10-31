mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Три аудитора Счетной палаты РФ подали в отставку

31 октября 2018, 11:32
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В России три аудитора Счетной палаты — Владимир Катренко, Александр Жданьков и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев — подали заявления о досрочном уходе со своих постов.

Отмечается, что в ближайшее время эти заявления будут рассмотрены президентом. Все три аудитора получили предложения перейти на другую работу. Со стороны Счетной палаты пока не поступало комментариев относительно кандидатуры новых аудиторов. В соответствии с процедурой они должны быть внесены Советом Федерации и Государственной думой.

Так, газета «Известия» пишет, что новым аудитором Счетной палаты может стать бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Сама Орлова о своем грядущем назначении в Счетную палату ответила, что «не знает и не в курсе».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48