Транспортная реформа в Уфе: ситуация на сегодня

- Сегодня в половине десятого утра не могла уехать с Телецентра, - пишет Наталья Хахалкина. – Все «ПАЗики» шуровали мимо, остановилась «Газель», маршрут № 6. Пока ехала до Гостинки, два раза мы промчались на красный, один раз остановились на «зебре», водитель все время общался с коллегами по телефону, меня высадили на светофоре. Прелесть.