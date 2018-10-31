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Транспортная реформа в Уфе: ситуация на сегодня

31 октября 2018, 13:31
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru
Медиакорсеть продолжает следить за первым указанием врио республики – наладить систему общественного транспорта в Уфе.

За минувшую неделю многие жители города столкнулись со следующей проблемой: к остановке либо не подъезжает необходимый маршрут, либо паркуется автобус с неизвестными номерами и (предположительно) ожидаемым путем следования. Так началась реализация «дорожных карт» по поставленной врио республики Радием Хабировым проблеме «уфимского Техаса».

Понятно, что изъять в один присест все нелегальные маршруты и отправить на дороги Уфы большие красные автобусы «как в Казани» - задача нереальная, но все же горожане к транспортному коллапсу готовы не были.

Несмотря на появление новых маршрутов, например, 227, не все уфимцы радушно отнеслись к реформе. Некоторые и вовсе считают, что принятые меры на ситуацию никак не повлияли.

- Сегодня в половине десятого утра не могла уехать с Телецентра, - пишет Наталья Хахалкина. – Все «ПАЗики» шуровали мимо, остановилась «Газель», маршрут № 6. Пока ехала до Гостинки, два раза мы промчались на красный, один раз остановились на «зебре», водитель все время общался с коллегами по телефону, меня высадили на светофоре. Прелесть.

Другие все же заметили нововведения, но эти изменения, по мнению местных жителей, вовсе не носят позитивный характер.

- Инорс отрезали от континента. Через Сипайлово маршрутов нет. До «Меги» ни один автобус не едет. Откуда такая ненависть к Инорсу? Я из «Меги» ехала домой 2 часа 20 минут. В воскресенье, на секундочку, - отмечает Татьяна Комарова.

Их осталось более 2000

Их 3150 маршруток, «ПАЗов» и «НЕФАЗов», трамваев и троллейбусов, точно останутся легальные перевозики - почти 1850. Порядка 1300 нелегальных маршруток покинут рынок, но часть из них станут легальными. На той неделе владельцы порядка 300 машин перешли в состав легальных перевозчиков.

На стиле

Старые и новые транспортные маршруты оформят в едином стиле. В начале ноября Госкомтранс совместно с информационным агентством Башинформ запустят голосование, в ходе которого будет выбран оптимальный вариант оформления автобусов.

- В течение следующей недели, как мы уже договорились с агентством «Башинформ», будет объявлено голосование среди уфимцев по поводу оформления автобусов в едином стиле автобусов. Электротранспорт тоже должен быть оформлен в едином стиле, - цитирует «Башинформ» главу Госкомтранса РБ Тимура Мухаметьянова.

После того, как это голосование состоится, будет принято решение об утверждении единого стиля подвижного состава.

Транспорт онлайн

В настоящий момент к онлайн-системе мониторинга, разработанной МУП «Уфагортранс», подключены 1340 единиц пассажирского транспорта. С каждым днем, по словам представителя пресс-службы городской мэрии, количество подключенных маршрутов будет расти. Следить за маршрутами можно и с экранов смартфонов. Для этого необходимо скачать приложение «Умный транспорт» для Android или IOS.

Медиакорсеть следит за развитием событий. 15 ноября информагентство совместно с другими СМИ проведет сутки, наблюдая за транспортной ситуацией в Уфе.

Нужен ли уфимскому транспорту единый дизайн?
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