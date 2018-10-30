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Пенсионный фонд назвал фейком рассылки про доплату пенсионерам в 720 рублей

30 октября 2018, 12:28
Информация о дополнительных выплатах пенсионерам 720 рублей недостоверна, сообщили в отделении Пенсионного фонда России в Башкирии.

- В мессенджерах участились случаи рассылок недостоверной информации о пенсионном обеспечении, - сообщили в отделении ПФР по РБ. - Пенсионерам рекомендуют обратиться в Пенсионный фонд за несуществующей доплатой.

В социальных сетях распространяется аудиофайл, в котором женщина рассказывает, что пенсионерам полагаются дополнительно 720 рублей. По словам неизвестной, доплата предназначается всем без исключения, а для того, чтобы ее получить, необходимо прийти в Пенсионный фонд с паспортом, номером лицевого счета и написать заявление. Причем сделать это необходимо до 1 ноября.

- Данная информация не соответствует действительности, - подчеркнули в пенсионном фонде. - Обращаем ваше внимание, что пенсия в текущем году была проиндексирована гражданам в полном объеме и в беззаявительном порядке, поэтому оснований для дополнительной выплаты в текущем году – нет.

Вся достоверная информация о выплатах Пенсионного фонда и проведении индексаций регулярно размещается на официальном сайте ПФР, а также доводится до сведения граждан через средства массовой информации, подчеркнули в пресс-службе отделения ПФР по РБ.

В подобных ситуациях гражданам рекомендуется перепроверять информацию и уточнять ее по справочным телефонам управлений или Отделения ПФР по Республике Башкортостан, указанным на официальном сайте.

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