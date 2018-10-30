Пенсионный фонд назвал фейком рассылки про доплату пенсионерам в 720 рублей

В социальных сетях распространяется аудиофайл, в котором женщина рассказывает, что пенсионерам полагаются дополнительно 720 рублей. По словам неизвестной, доплата предназначается всем без исключения, а для того, чтобы ее получить, необходимо прийти в Пенсионный фонд с паспортом, номером лицевого счета и написать заявление. Причем сделать это необходимо до 1 ноября.