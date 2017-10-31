Александр Филиппов о письме Путину: Полностью фейк

Сегодня появилась информация о том, что бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов якобы обратился с жалобой к Владимиру Путину на Рустэма Хамитова.

Сегодня на редакционную почту ИА «Медиакорсеть» пришло письмо о том, что бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов якобы обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину.

Автор прислал фотографии этого письма. Текст письма касается реализации расселения ветхого и аварийного жилья в 2012-2015 годах с привлечением средств федерального бюджета. Александр Филиппов, работая в мэрии с 2012 по 2017 годы, якобы был куратором этой программы. Однако, как отмечается в письме, все документы, которые были связаны с распределением федерального бюджета, проходили обязательное согласование и подписывались лично президентом республики. В тексте также отмечается, что якобы те пути решения проблемы с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, которые предлагал глава региона, «вступали в противоречие с федеральным законодательством». Так застройщикам предоставлялись земельные участки по упрощенным процедурам и т. д. В тексте говорится, что Филиппов «ни в коей мере не снимает с себя ответственности за соблюдение законодательства» и готов сотрудничать со следствием, чтобы «расследование было максимально полным и объективным». Также в письме отмечается, что в адрес Александра Филиппова и его семьи поступают угрозы.

Позже эта информация появилась на одном новостном телеграм-канале Башкирии.

Напомним, что в апреле Александра Филиппова уволили из администрации "в связи с утратой доверия".

«Медиакорсеть» связалась с Александром Филипповым. Бывший чиновник распространенную телеграм-каналом информацию опроверг.

- Никогда не обращался. Полностью фейк, - сказал Александр Филиппов Медиакорсети, отвечая на вопрос, писал ли он жалобу президенту страны.

Еще один близкий к бывшему чиновнику источник сообщил, что «подпись, которая фигурирует в этом документе, совсем не Александра Филиппова».

Отметим, что появление в сети такой информации связано с обсуждаемой в последнее время темой махинаций с федеральными деньгами, полученными на расселение аварийного жилья. Следователи возбудили уголовное дело по факту неправомерных действий должностных лиц городской администрации при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. По мнению следователей, с 2008 по 2015 год администрация Уфы заключала с застройщиками договоры «О развитии застроенных территорий». Одним из условий контрактов было расселение жильцов из аварийных домов, взамен предприниматели получали возможность застраивать освобождающиеся земли. Однако в ряде случаев расселение жильцов происходило не за счёт бизнеса, как это оговорено в контрактах, а на субсидии по федеральной программе, куда позже были включены эти дома. Ущерб от этих действий оценивается в 930 млн руб. В журналистской среде эту историю называют "аферой на миллиард". Как ранее сообщалось, на допрос по этому делу был вызван и глава региона Рустэм Хамитов.