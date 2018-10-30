На следующий Хэллоуин нарядитесь Основиным. "Салават" проиграл "Динамо"

Дело в том, что домашние игры против "Динамо" в КХЛ всегда оказывались в чем-то особенными и через них проходит новейшая история команды. Против "бело-голубых" Андрей Василевский провел полноценный дебют в лиге и в тот же день сделал шатаут и отдал голевой пас на единственный гол. Пару лет назад матч с "Динамо" был посвящен 55-летию клуба, сыграли в ретро-форме, а вратарь Андрей Гаврилов невольно стал героем хоккейного видео года. Самая первая игра со столичной командой в КХЛ обернулась эпической перестрелкой 7:6ОТ и до разгрома "Сочи" 11:3 в прошлом году была самой результативной игрой "Салавата" в истории КХЛ. В этих матчах тренировали Вячеслав Быков и Олег Знарок, были разгромы и чудо-моменты. Наконец, почти всегда уфимцы побеждали, а первые матчи собирали аншлаг.