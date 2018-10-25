В Голливуде бы не додумались. "Салават Юлаев" победил СКА

В хоккей не играют без эмоций. С "Авангардом" "Салават Юлаев" сыграл плохо и зажато. Это не был разгром, но совершенно точно был самый скучный и беззубый матч сезона. После такого сомнительного зрелища уфимцам необходимо было срочно реабилитироваться. Слабые результаты, низкая результативность, резко упавшая посещаемость - причин хватало. СКА - превосходный раздражитель.

Впрочем, примерно половину матча не происходило практически ничего конструктивного и висел вопрос - где забыли игру? Питерская команда ощутимо больше владела шайбой, постоянно бросала (правда, почему-то, без особых рейдов на пятак, удовлетворяясь дальними бросками), чаще "Авангарда" пыталась раскатываться и крутить комбинации, были индивидуальные действия, например, попытка Олега Ли, было несколько пасов на ход.

Фото: СКА

Что все-таки было интересное у уфимцев в этом время? Например, Григорий Панин снова ощутил на себе несправедливость арбитров. Нет, он действительно сфолил против Ли. На сей раз рефери поступили необъективно с другой стороны - против самого Панина грязно сыграл Алексей Кручинин. Панин стоял у борта и даже не видел его, а тот на скорости ударил его локтем под шею, он мог травмировать защитника. Но почему-то это в пределах правил.

КХЛ пытается угнаться за двумя зайцами. С одной стороны, про судей снимают передачи, на сайте разбирают спорные моменты, рассказывают о том, как проходят сборы, берут интервью. С другой стороны - когда дело доходит до хоккея, то игрок не имеет права что-то сказать о судействе даже намеком, сразу его штрафуют на 300 тысяч рублей, которые КХЛ забирает себе и не отчитывается для чего. Примерно так пытаются в Роскомнадзоре обелить цензуру и борьбу со здравым смыслом. В глазах КХЛ судьи словно полицейские, которым можно все.

Но их надо критиковать. "Салават", к сожалению, тоже закрытая организация. По-хорошему, клубу надо составить открытое письмо КХЛ, в котором будут приведены примеры необъективного отношения к Панину и подчеркнуть - "господа, он грубо играл за "Ак Барс" и ЦСКА, но он выполнял тренерское задание и у нас так не делают". Мы говорим про защитника первой пары и лидера, а клуб его не защищает.

Говорят, что Панин сам отказался от капитанской нашивки, понимая, как много нарушает правила и как часто оказывается в минусе. Как и во время травмы Григория, капитаном стал крайний нападающий Антон Бурдасов. И вот здесь начинается самое интересное, потому что шайба 71-го номера оказалась не просто голом.

Во-первых, она прервала длительный безголевый отрезок. "Зелено-бело-синие" не забрасывали 144 минуты и 14 секунд. Это второй худший результат команды в новейшей истории (в сезоне 2014/15 не могли отличиться 164 минуты и 27 секунд). Оборвать такую тишину важно как психологически, так и по общеигровым очевидным причинам - это сумасшествие какое-то играть в хоккей и не забивать голы.

Во-вторых, в ассистентах - Владимир Ткачев и Петр Хохряков. Про Ткачева уже начали забывать - перед этим результативным баллом он не набирал очки 9 игр кряду. Он уходит со льда без заброшенных шайб уже 13 встреч подряд. Хохряков - 8 игр без очков. Тоже прорвало. Впрочем, лучше бы он поправил свою игру на вбрасываниях. Смотрите - остальные центры провели хороший матч, а у него 4 из 14. Даже Владимир Жарков выиграл вбрасывание у Павла Дацюка.

СЮ СКА %СЮ Зона атаки 13 5 72,22% Средняя зона 7 8 46,67% Зона защиты 14 10 58,33% 5 на 5 29 14 67,44% В целом 34 23 59,65%

Гистограмма доступна по ссылке.

К слову, "Салават" правильно сделал, что бил Дацюка. Дацюка не надо бояться, Дацюка надо бить. Он авторитет, он выдающийся технарь и один из самых талантливых центральных нападающих в истории отечественного хоккея, но он соперник - играйте жестко, заставляйте нервничать. Сработало - он выиграл менее половины вбрасываний и не создал ничего путного в атаке.

Фото: СКА

В-третьих, его празднование гола это уже мем. Все любят мемы, а кто не любит - врет.

Празднование Бурдасова под Eminem - Rap God 🤙 pic.twitter.com/BiRSfCUh0W — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 24 October 2018

В-четвертых, и это самое главное, шайба сумела вдохновить команду. В третьем периоде уфимцы были неумолимы. Они понимали - так нельзя, люди отворачиваются и перестают уважать по делу. Появился шанс, "Салават" в него вцепился и не отпустил.

Хартикайнен забивает СКА победный гол головой за 19 секунд до конца третьего периода. pic.twitter.com/35kOw1Ktp7 — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 24 October 2018

Бурдасов как капитан - 6 шайб в 7 играх

Бурдасов как ассистент - 5 шайб в 13 играх

🤔 — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 24 октября 2018 г.

Бурдасову идет ответственность. Интересное совпадение - с капитанской нашивкой Антон играет более продуктивно, чем с литерой А. Он подвел себя и команду в концовке матча в Казани, но сумел сгладить это: в понедельник он поддерживал одноклубников в эпицентре фан-сектора, а против Санкт-Петербурга сравнял счет.

Николай Цулыгин много говорит о самоотверженности. Он вообще очень много говорит, чаще - совсем неинформативно и уклончиво. Это его не красит. Но сейчас это правда. 7 заблокированных бросков из 19 пришлись именно на третью двадцатиминутку, которую нужно было выигрывать кровь из носу. Три из семи блокшотов пришлись на одну смену, когда СКА получил большинство под конец игры. Большинство получилось усеченное - у питерцев не хватило хладнокровия.

При игре 4 на 4 "юлаевцы" получили вбрасывание в чужой зоне. Они поймали темп игры, они почувствовали, что игра на вбрасываниях получается и заменили Юху Метсолу на шестого полевого. Кемппайнен выиграл точку, первая пятерка сделала победный гол за 19 секунд до сирены.

Цулыгин рискнул - ставка сыграла. Символично - сделал укладку и стал хладнокровнее. В самом деле, на таком посту не солидно постоянно с мокрыми волосами.

Да, это рикошет, да это абсурд, да это победа вопреки ожиданиям, но "Салават" ее заработал буквально - заработал блокированными бросками, терпеливой и активной игрой в меньшинстве (и это против Ильи Воробьева, чей СКА в обороне так же активен и агрессивен, как "Магнитка" времен 2014-2016 годов), стараниями вратаря и желанием показать, чего они стоят. Ну и, строго говоря, рикошета бы не случилось, не отправь Линус Умарк шайбу в сторону ворот.

Умарк был очень старателен в игре с "Авангардом" и за несколько минут до гола Бурдасов единственный момент создал он. Сейчас многие нападающие уфимского клуба ощутимо сбавили, но в нем сильна жажда победы. Он изменился. На Олимпиаде он был сильнейшим в сборной Швеции и стал третьим бомбардиром и вторым ассистентом турнира, сыграв на 2-3 матча меньше тех, кто выше в списке. Он был лидером в плей-офф, став вторым бомбардиром Кубка Гагарина. Он стал более командным игроком.

В семье Умарка случилось горе. Днем клуб в предельно официальной форме выразил нападающему соболезнования - умер кто-то в семье. Ни "Салават", ни сам игрок не сказали, кто именно, но, судя по году рождения и упоминанию полного имени в сообщении, это может быть отец. Это не суть как важно. 67-й номер провел в атаке 7 минут и 1 секунду (больше всех в команде), выиграл три вбрасывания из трех и ассистировал на победный гол. Линус не опозорил фамилию Умарк и сыграл более, чем достойно.

Уже было сказано, как много питерские "армейцы" владели шайбой. Но какой в этом смысл, если вратарь твоего соперника играючи берет почти все броски? Юха Метсола по-прежнему великолепен. Посмотрите - команда из Северной столицы может бросить десять раз за пять минут, а Метсоле нипочем.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 БВ СЮ 1 2 2 3 6 10 12 14 16 17 20 21 БВ СКА 2 3 6 16 16 21 23 25 27 33 36 36 Разница БВ -1 -1 -4 -13 -10 -11 -11 -11 -11 -16 -16 -15 БВ СЮ за отрезок 1 1 0 1 3 4 2 2 2 1 3 1 БВ СКА за отрезок 2 1 3 10 0 5 2 2 2 6 3 0 Разница БВ за отрезок -1 0 -3 -9 3 -1 0 0 0 -5 0 1 Голы СЮ за отрезок 1 1 Голы СКА за отрезок 1 %БВ СЮ за отрезок 50,00% 100,00% %БВ СКА за отрезок 16,67%

График доступен по ссылке.

Примечательно, что на свои голы уфимцам не требовалось много бросков за выделенный пятиминутный сегмент игры. Хотя в случае с голом Хартикайнена головой как такового броска не было, но формально считается. Вспомните, как Жарков недавно сделал дубль, не бросая по воротам - статистики вынуждены были учесть эти касания, потому что они считают точность бросков, а на ноль делить нельзя.

Фото: СКА

Так что Зинэтула Билялетдинов одобряет - атакуй редко, да метко. Хотя с таким контролем шайбы, как у Питера, много и не выходит. Большое количество коротких пасов позволяет минимизировать риск потери, а великолепное катание мастеров в чужой зоне - оттянуть на себя обороняющихся "юлаевцев" и заработать свободное пространство для партнеров. Статистика подтверждает тезис.

СЮ СКА Разница Corsi 49 75 -26 Corsi for, % 39,52% 60,48% -20,97% Голы 5 на 5 1 1 0 Броски в створ 5 на 5 15 32 -17 Точность 5 на 5, % 6,67% 3,13% 3,54% PDO, % 103,54% 96,46% 7,08% Броски в створ за минуту в атаке 1,856 2,171 -0,315

Даже если вы не смотрели игру, но внимательны к этой таблице и тексту, то можете справедливо заметить - слушайте, ведь в итоге все решил один рикошет. Это недостаточно убедительно. Действительно, данный успех - локальное явление. Не забывайте, что совсем недавно уфимцы совершенно беззубо проиграли "Ак Барсу" и "Авангарду". Все еще нет пользы от многих нападающих, все еще удаляется Панин, все еще небезгрешна реализация большинства.

Однако, есть и плюсы. В меньшинстве уфимцы не пропускают уже шесть матчей, нейтрализованы все 16 попыток соперника. Юха Метсола по-прежнему король. В НХЛ есть Король Хенрик Лундквист, в КХЛ - Король Юха Метсола. Четвертое звено, пусть и поймало минусы, все еще чрезвычайно полезно и старательно, на них держится оборона своей зоны и подступы к ней же.

Фото: "Салават Юлаев"

Поэтому команда заслужила положительную оценку. На самом деле, "Салават" заслужил бы ее даже если бы проиграл, ведь хоккеисты впечатлили своим старанием и искренностью, чего не было видно давно. Обычно после игр все секторы благодарит один только Вячеслав Солодухин, но на сей раз это сделали все. Хоккеисты должны понимать и уважать публику. Может, руководство клуба не понимает, что надо радовать людей и делать шоу, но хоккеисты это понимают.

Пусть не без огрехов, пусть первая половина игры была тоскливой. Однако, потом они сражались и их глаза горели.

В хоккей же не играют без эмоций.