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Минобразования Башкирии закупает мягкие игрушки и шоколадки к новогодней елке

29 октября 2018, 09:36
Стоимость расходов почти 1 миллион рублей.

О том, что скоро главный праздник всего человечества – Новый год – говорит не только выпавший в минувшие выходные и тут же растаявший первый снег, но и сайт госзакупок вместе со СПАРКом: различные ведомства начали традиционные приготовления. Министерство образования Башкирии разместило два лота: приобретение мягких игрушек и кондитерских подарков.

Максимальная стоимость первого лота 468 тысяч рублей, второго – 494 тысячи рублей. Общая стоимость детских подарков таким образом – 1 миллион рублей. Кто из предпринимателей хочет успеть стать поставщиком, то есть, сначала выиграть конкурс, могут еще успеть: заявки принимаются до 6 ноября. Главное, чтобы срок годности шоколадок был чуть больше.

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#Новости#Госзакупки#Новый год#Марат Гареев#Общество
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