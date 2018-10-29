Минобразования Башкирии закупает мягкие игрушки и шоколадки к новогодней елке

О том, что скоро главный праздник всего человечества – Новый год – говорит не только выпавший в минувшие выходные и тут же растаявший первый снег, но и сайт госзакупок вместе со СПАРКом: различные ведомства начали традиционные приготовления. Министерство образования Башкирии разместило два лота: приобретение мягких игрушек и кондитерских подарков.
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