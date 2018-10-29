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Карикатурист Камиль Бузыкаев подарил главе Башкирии свои работы

29 октября 2018, 22:14
Врио главы региона Радий Хабиров посетил выставку работ художника.

Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил персональную выставку уфимского карикатуриста Камиля Бузыкаева в ТРЦ «Галерея ART» в Уфе.

Художник предоставил для экспозиции около 50 карикатур, созданных за последние 2,5 года. Несколько рисунков в том числе посвящены и новому главе Башкирии Радию Хабирову.

Осмотрев выставку, Радий Хабиров положительно оценил сам жанр политической сатиры.

– Если говорить о России и Башкортостане, политическая сатира как некий инструмент была утеряна. В республике она возрождается через творчество Камиля, – сказал он.

По словам главы региона, рисунки на злободневную тему позволяют чиновникам увидеть, что они делают неправильно.

– Сказать, что я со всем согласен, не могу. Но очевидно, что это творчество свободного человека, который живет интересами республики, – поделился своими впечатлениями Радий Хабиров.

Камиль Бузыкаев поблагодарил его за проявленное внимание и подарил ему несколько своих работ.

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