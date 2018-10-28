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В Уфе открылась персональная выставка карикатуриста Камиля Бузыкаева

28 октября 2018, 18:25
Как прошел первый день выставки - на фотографиях нашего фотокорреспондента Сергея Словохотова.

Уфимский художник, ставший известным своими злободневными карикатурами, приглашает на персональную выставку в Галерее Арт.

На выставке можно увидеть около 50 работ, все они созданы в последние два с половиной года.

Героями острых рисунков становились не только уфимские блогеры, политики и чиновники, но и всемирно известные личности, как создатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж, хоккеист Александр Овечкин, разработчик «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, юморист Гарик Харламов и другие. Его работы размещались на страницах многих федеральных СМИ.

- Права смеяться у нас пока не отняли. Поменьше пафоса и побольше здорового оптимизма, так хотя бы до 70-ти дотянем, - говорит сам художник.

Главная особенность карикатур художника – умение наглядно показывать изъяны политиков. При этом его рисунки появляются оперативно - почти одновременно с той или иной новостью.

Гостей выставки развлекал струнный квартет скрипача и дирижера Рустэма Сулейманова.

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#Новости#Зиля Аскерова#Культура
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