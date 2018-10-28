В Уфе открылась персональная выставка карикатуриста Камиля Бузыкаева

Героями острых рисунков становились не только уфимские блогеры, политики и чиновники, но и всемирно известные личности, как создатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж, хоккеист Александр Овечкин, разработчик «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, юморист Гарик Харламов и другие. Его работы размещались на страницах многих федеральных СМИ.