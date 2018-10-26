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Стало известно, кто получит мандат Ирека Ялалова

26 октября 2018, 16:30
Место достанется редактору газеты «Уфимские ведомости».

В связи с досрочным сложением полномочий и уход в Совет Федерации, место Ирека Ялалова с Госсобрании-Курултае осталось вакантным. По сообщению «Башинформ», сегодня, 26 октября, стало известно, что в должность вступит редактор газеты «Уфимские ведомости» и журнала «Уфа» Галина Ишмухаметова.

Еще одним вакантным местом был мандат Ильдара Нафикова: в связи с тем, что он был избран новым главой Абзелиловского района республики, от депутатских обязательств он также отказался. Его заняла заслуженный врач республики, Римма Утяшева. Напомним, он была депутатом Госсобрания – Курултая РБ четвертого и пятого созывов.

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