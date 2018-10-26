Стало известно, кто получит мандат Ирека Ялалова

Еще одним вакантным местом был мандат Ильдара Нафикова: в связи с тем, что он был избран новым главой Абзелиловского района республики, от депутатских обязательств он также отказался. Его заняла заслуженный врач республики, Римма Утяшева. Напомним, он была депутатом Госсобрания – Курултая РБ четвертого и пятого созывов.