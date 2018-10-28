Радий Хабиров побывал в гостях у ветерана труда в Абзелиловском районе

К пенсионерке в гости зашла родственница, живущая по соседству. Раушания Магафурова с мужем воспитывают пятеро детей, трое из них – приемные. Женщина поделилась главой о мечте семьи открыть собственное фермерское дело. Только вот они не знают, куда обратиться по поводу лизинга.