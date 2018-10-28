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Радий Хабиров побывал в гостях у ветерана труда в Абзелиловском районе

28 октября 2018, 11:36
В ходе рабочей поездки в Зауралье Радий Хабиров посетил село Аскарово Абзелиловского района. Здесь он узнал проблемы местных жителей, а также побывал в гостях у ветерана труда.

27 октября Радий Хабиров встретился с жителями микрорайона «Восточный 1» села Аскарово. Здесь он узнал о двух главных проблемах сельчан этого микрорайона: отсутствие школы и асфальтированной дороги. Глава региона пообещал, что правительство республики получит соответствующие поручения.

После этого Радий Хабиров принял предложение ветерана труда Наили Хажиахметовой зайти к нему на чашку чая. Глава РБ поинтересовался у пожилой женщины, которая вскоре отметит 70 лет, как работает местная поликлиника и держит ли она скот.

К пенсионерке в гости зашла родственница, живущая по соседству. Раушания Магафурова с мужем воспитывают пятеро детей, трое из них – приемные. Женщина поделилась главой о мечте семьи открыть собственное фермерское дело. Только вот они не знают, куда обратиться по поводу лизинга.

- Надо обращать пристальное внимание на такие семьи, помогать им, - обратился к главе района Хабиров.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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