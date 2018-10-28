Радий Хабиров: «Мы будем разрабатывать карьеры только в интересах республики»

– Ситуация с разработкой природного камня меня возмутила. Я считаю, что ваш район просто грабят, – прокомментировал Радий Хабиров. Он сообщил, что будет создана специальная группа, которая остановит эту ситуацию. «Мы карьеры будем разрабатывать по-другому – только в интересах республики», добавил Глава республики.