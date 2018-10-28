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Радий Хабиров: «Мы будем разрабатывать карьеры только в интересах республики»

28 октября 2018, 13:00
Одним из пунктов посещения в ходе рабочей поездки Радия Хабирова по Зауралью стал Баймакский район. Здесь он посетил карьер по добыче природного камня.

Руководитель республики побывал на одном из карьеров по добыче природного камня-плитняка близ села Темясово. Судя по состоянию объекта, камень здесь добывался нелегально, варварским способом с использованием экскаватора. После извлечения наиболее качественного слоя предприятие бросило карьер, не выполнив рекультивацию, сообщает пресс-служба Главы РБ.

По словам главы муниципалитета, в районе около 40 аналогичных заброшенных карьеров. Так как добыча незаконна, ни республика, ни район не получает налоговых начислений несмотря на то, что природный камень – дорогой материал в строительстве.

– Ситуация с разработкой природного камня меня возмутила. Я считаю, что ваш район просто грабят, – прокомментировал Радий Хабиров. Он сообщил, что будет создана специальная группа, которая остановит эту ситуацию. «Мы карьеры будем разрабатывать по-другому – только в интересах республики», добавил Глава республики.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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