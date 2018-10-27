Новый автобус, дороги, лекарства: о чем просили Главу РБ жители Зауралья

Рабочая поездка Радия Хабирова в Зауралье началась с Абзелиловского района. Здесь он первым делом посетил школу деревни Рахметово, введенного в эксплуатацию в 2006 году. По словам директора школы Зухры Ахмадеевой, в школе не решен вопрос с газовым отоплением. Котельная, отапливающая школу по нынешнее время, работает на угле. Чтобы держать классы теплыми, приходится расходовать около одной тонны угля в день. За сезон всего расходуется около 200 тонн угля. Проект подключения котельной к действующему газопроводу был разработан ещё три года назад, выполнена его экспертиза, но финансирование из республиканского бюджета для проведения необходимых работ так и не было выделено.