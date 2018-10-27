Новый автобус, дороги, лекарства: о чем просили Главу РБ жители Зауралья

Рабочая поездка Радия Хабирова в Зауралье началась с Абзелиловского района. Здесь он первым делом посетил школу деревни Рахметово, введенного в эксплуатацию в 2006 году. По словам директора школы Зухры Ахмадеевой, в школе не решен вопрос с газовым отоплением. Котельная, отапливающая школу по нынешнее время, работает на угле. Чтобы держать классы теплыми, приходится расходовать около одной тонны угля в день. За сезон всего расходуется около 200 тонн угля. Проект подключения котельной к действующему газопроводу был разработан ещё три года назад, выполнена его экспертиза, но финансирование из республиканского бюджета для проведения необходимых работ так и не было выделено.
Местные жители при встрече с главой подняли проблему бездорожья. Как рассказал депутат местного сельсовета Исрафил Янсаитов, необходимо строительство дороги протяжённостью 51,4 км от ж/д станции «Ташбулатово» до трассы Белорецк–Учалы. Эта дорога может соединить Абзелиловский и Учалинский районы напрямую, обеспечив транспортную доступность для жителей 14 деревень.
Далее главврач Аскаровской ЦРБ Ильгиз Кильдияров рассказал, что в Баимовском сельсовете живут два человека с орфанными заболеваниями. По словам врача, они своевременно не получают лекарства, необходимые для поддержания жизни. Также выяснилось, что в Баимовской амбулатории не хватает узких специалистов, а также терапевтов. Из-за отсутствия детского отделения, ребятишек приходиться возить за 85 км - в Аскарово.
В селе Кусимовский рудник водитель школьного автобуса сообщил, что местной школе необходим новый автобус, так как старый сильно изношен.
Радий Хабиров дал поручения правительству и местным чиновникам решить все вышеназванные проблемы в ближайшие сроки.