Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетит районы башкирского Зауралья

- Буду знакомиться с реальной ситуацией, не только с успехами, но и с болевыми точками, и общаться с людьми, которых не инструктировали, что мне можно рассказывать, а что нет. Из каждой поездки буду выносить конкретные выводы и принимать конкретные решения, направленные на улучшение качества жизни людей, - отметил врио Главы РБ.