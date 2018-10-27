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Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетит районы башкирского Зауралья

27 октября 2018, 12:39
27-28 октября в ходе рабочей поездки в Зауралье врио Главы РБ посетил социальные и инфраструктурные объекты, обсудит с руководством муниципалитетов перспективы развития территорий.

В программе поездки – посещение социальнозначимых и инфраструктурных объектов Абзелиловского, Баймакского, Хайбуллинского районов, а также встреча с местным населением.

На своей странице в одной из социальных сетей Радий Хабиров также сообщил о своей поездке в Зауралье. «Непередаваемые ощущения. Еду в Зауралье, не был здесь более 10 лет, красивейший наш край, в тоже время накопивший за последнее время комплекс проблем...».

По его словам, он намерен менять план поездок по ходу, так как намерен не только побывать «с важным видом в каске по успешно работающим объектам».

- Буду знакомиться с реальной ситуацией, не только с успехами, но и с болевыми точками, и общаться с людьми, которых не инструктировали, что мне можно рассказывать, а что нет. Из каждой поездки буду выносить конкретные выводы и принимать конкретные решения, направленные на улучшение качества жизни людей, - отметил врио Главы РБ.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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