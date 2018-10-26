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Появилось видео задержания зампрокурора Башкирии Олега Горбунова

26 октября 2018, 16:30
Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Следственный комитет России распространил видео, на котором сегодня, 26 октября, задержанному заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову объявляют о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере. Санкцией предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

На видео видно, как Олег Горбунов молча выслушивает информацию о возбужденном в отношении него уголовном деле и также молча подписывает копию.

Напомним, что Олега Горбунова задержали следователи Следственного комитета России при поддержке оперативников ФСБ сегодня в московском аэропорту Шереметьево предварительно при попытке покинуть страну.

Сегодняшний день, 26 октября, был последним рабочим днем Олега Горбунова на должности заместителя прокурора Башкирии: в минувшую пятницу, 19 октября, ему подписали рапорт о выходе на пенсию.

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#Уголовное дело#Марат Гареев#Видео
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