mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Московский метрополитен составил рейтинг популярных у пассажиров книг

26 октября 2018, 17:35
В Москве метрополитен опубликовал топ книг, которые пассажиры берут с полок буккроссинга.

Так, пишет газета «Известия», пять лидерских позиций заняли книги «Фото как хокку» Бориса Акунина, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Отверженные» Виктора Гюго, «Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина и сборник стихотворений Сергея Есенина.

Вместе с тем, замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова подчеркнула, что пассажиры также проявляли интерес к книге Дэна Брауна «Код да Винчи». В настоящее время количество книг на полках буккроссинга составляет свыше тридцати и коллекция будет постоянно пополняться. Темникова призвала пассажиров присоединиться к проекту и приносить книги.

Взять бесплатную книгу можно на станциях «Пушкинская» и «Тверская». Вернуть же ее можно на любой из стоек «Живое общение».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48