Московский метрополитен составил рейтинг популярных у пассажиров книг

Так, пишет газета «Известия», пять лидерских позиций заняли книги «Фото как хокку» Бориса Акунина, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Отверженные» Виктора Гюго, «Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина и сборник стихотворений Сергея Есенина.
Вместе с тем, замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова подчеркнула, что пассажиры также проявляли интерес к книге Дэна Брауна «Код да Винчи». В настоящее время количество книг на полках буккроссинга составляет свыше тридцати и коллекция будет постоянно пополняться. Темникова призвала пассажиров присоединиться к проекту и приносить книги.
Взять бесплатную книгу можно на станциях «Пушкинская» и «Тверская». Вернуть же ее можно на любой из стоек «Живое общение».