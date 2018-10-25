Видео с обвалившейся кирпичной стеной в жилом бараке в Уфе отправили Хабирову

На имя врио главы Башкирии Радия Хабирова отправлено обращение с просьбой обратить внимание на ситуацию в доме №70/7 по улице Руставели в Уфе. В обращению приложено видео последствия обрушения.
Напомним, накануне, 24 октября, вечером там обрушилась кирпичная стена как раз над тем местом, где примерно месяц назад произошел прорыв трубы с горячей водой.
- Прошу вас взять под личный контроль расселение знаменитого теперь уже на всю Россию аварийного барака д.70/7 по ул.Шота Руставели в г.Уфа. Сегодня в бараке обрушилась кирпичная стена. Месяц назад барак был затоплен кипятком при условии, что в доме никогда не было горячей воды (жильцам до сих пор не сообщили откуда появился кипяток), летом, в самое пекло, в доме отключили электричество на целых пять суток за долги, числящиеся официально за Администрацией ГО г.Уфа. На все многочисленные обращения Администрация г.Уфа всегда отвечает, что жильцов сняв из федеральной программы расселения отдали застройщику по Договору развития застроенной территории (ПСК-6). В марте 2018г. было возбуждено уголовное дело на неустановленных должностных лиц Администрации Уфы. Расследование взял под личный контроль глава СК РФ А. Бастрыкин. Что еще должно произойти, что бы малоимущие семьи с маленькими детьми обрели наконец-то благоустроенное жилье. Прикрепляю видео, снятое жильцами барака сегодня, - говорится в письме, которое составила юрист и общественница Эльза Маулимшина.
Известно, что вчера на место происшествия приезжали сотрудники Управления гражданской защиты по Орджоникидзевскому району, представители районной администрации, управляющей компании и УЖХ Уфы. По их словам, произошло разрушение не конструкции здания, а части печи, которая не эксплуатируется, потому что дом подключен к центральному отоплению. Семье, проживающей в этой комнате, предложено заселиться в Центр размещения пострадавших. Хозяева решили переночевать у родных и днем решить вопрос заселения в центр.
Медиакорсеть следит за ситуацией.