Видео с обвалившейся кирпичной стеной в жилом бараке в Уфе отправили Хабирову

- Прошу вас взять под личный контроль расселение знаменитого теперь уже на всю Россию аварийного барака д.70/7 по ул.Шота Руставели в г.Уфа. Сегодня в бараке обрушилась кирпичная стена. Месяц назад барак был затоплен кипятком при условии, что в доме никогда не было горячей воды (жильцам до сих пор не сообщили откуда появился кипяток), летом, в самое пекло, в доме отключили электричество на целых пять суток за долги, числящиеся официально за Администрацией ГО г.Уфа. На все многочисленные обращения Администрация г.Уфа всегда отвечает, что жильцов сняв из федеральной программы расселения отдали застройщику по Договору развития застроенной территории (ПСК-6). В марте 2018г. было возбуждено уголовное дело на неустановленных должностных лиц Администрации Уфы. Расследование взял под личный контроль глава СК РФ А. Бастрыкин. Что еще должно произойти, что бы малоимущие семьи с маленькими детьми обрели наконец-то благоустроенное жилье. Прикрепляю видео, снятое жильцами барака сегодня, - говорится в письме, которое составила юрист и общественница Эльза Маулимшина.