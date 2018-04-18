mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В промзоне Стерлитамака обрушилось здание

18 апреля 2018, 22:12
Здание цеха принадлежит ОАО «Синтез-Каучук»

Частичное обрушение здания произошло вечером 18 апреля на территории промзоны в Стерлитамаке.

На место отправились силы и средства Стерлитамакского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 9 единицы техники и 23 человека личного состава.

Спасатели установили, что произошло подконтрольное обрушение 9-этажного здания цеха ОАО «Синтез-Каучук» размером 24 на 24 метра. Демонтажные работы организованы подрядной организацией ООО «Архитектурные системы», на месте работала тяжелая техника и специалисты.

Здание не эксплуатируемое. Поэтапный демонтаж здания проводится в плановом порядке на протяжении трех месяцев в дневное время. На момент обрушения люди в здании не находились, пострадавших и погибших нет.

В случае разрушения здания угрозы автодороге и жилому сектору нет. В настоящий момент территория огорожена и оцеплена. Ситуация находится на контроле сотрудников МЧС России, администрации Стерлитамака.

#Новости#Рита Расулева#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48