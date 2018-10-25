В Голливуде бы не додумались. "Салават Юлаев" победил СКА

Что все-таки было интересное у уфимцев в этом время? Например, Григорий Панин снова ощутил на себе несправедливость арбитров. Нет, он действительно сфолил против Ли. На сей раз рефери поступили необъективно с другой стороны - против самого Панина грязно сыграл Алексей Кручинин. Панин стоял у борта и даже не видел его, а тот на скорости ударил его локтем под шею, он мог травмировать защитника. Но почему-то это в пределах правил.