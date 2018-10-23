В Башкирии за землю и имущество будет отвечать Олег Полстовалов

Указом врио главы Башкирии Радия Хабирова исполняющим обязанности нминистра земельных и имущественных отношений назначен Олег Полстовалов. Он заменил Евгения Гурьева, который другим указом был освобождён от должности вице-премьера- министра земельных и имущественных отношений Башкирии по собственному желанию.