Новым министром семьи, труда и соцзащиты Башкирии назначен Юрий Мельников

Вчера, 22 октября, указом врио главы Башкирии Радия Хабирова исполнение обязанностей министра семьи, труда и социальной защиты населения возложено на первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Юрия Мельникова. Он заменил Ленару Иванову, которую в этот же день назначили вице-премьером правительства Башкирии, отвечающего за социальный блок.