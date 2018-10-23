mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Новым министром семьи, труда и соцзащиты Башкирии назначен Юрий Мельников

23 октября 2018, 10:24
Он заменил ушедшую на повышение Ленару Иванову.

Вчера, 22 октября, указом врио главы Башкирии Радия Хабирова исполнение обязанностей министра семьи, труда и социальной защиты населения возложено на первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Юрия Мельникова. Он заменил Ленару Иванову, которую в этот же день назначили вице-премьером правительства Башкирии, отвечающего за социальный блок.

Справка. Юрий Мельников, родился в Кумертау 11 июня 1976 года.

Закончил Оренбургскую государственную медицинскую академию (лечебное дело) в 1999 году и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан в 2014 году

Трудовая биография:

1999-2008 - Заведующий отделением врач-психиатр психиатрического отделения психоневрологического диспансера, Центральная районная больница г. Кумертау;

2008-2016 - Директор государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения, Кумертауский психоневрологический интернат;

2016-2017 - заместитель министра труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;

2017-2018 - заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;

с 2018 - первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

Материалы по теме
Радий Хабиров объявил об отставке всех вице-премьеров
#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48