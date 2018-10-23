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Ленара Иванова из министров перешла в вице-премьеры

23 октября 2018, 10:41
Она будет отвечать за социальный блок в правительстве Башкирии.

Указом врио главы Башкирии Радия Хабирова исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства республики назначена Ленара Иванова. До этого она трудилась на посту министра семьи, труда и социальной защиты населения.

Другими указами Салават Сагитов и Фанзиль Чингизов были освобождены от должностей вице-премьеров по собственному желанию.

Справка. Ленара Иванова родилась 31 декабря 1968 года в Нефтекамске. Окончила Уфимский авиационный институт, Башкирский государственный университет.

Трудовую деятельность начала в 1990 году заместителем председателя профкома студентов Уфимского авиационного института.

В 1991–1993 годах – заведующий отделом Республиканского центра культуры и досуга Совета Федерации профсоюзов РБ.

В 1993–1996 годах – инструктор комиссии по социально-бытовым вопросам Совета Федерации профсоюзов РБ.

В 1996–2002 годах – специалист, ведущий специалист, правовой инспектор отдела правовой защиты Совета Федерации профсоюзов РБ.

В 2002–2004 годах – заведующий отделом социально-гуманитарных проблем Совета Федерации профсоюзов РБ.

В 2004–2006 годах – секретарь Федерации профсоюзов Республики Башкортостан.

В 2006–2010 годах – заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Башкортостан.

В 2010–2017 годах – министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

В 2017–2018 годах – министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

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