На всю голову: Башкирия попала в печальный ТОП-20 психического здоровья регионов РФ

- Чтобы не сойти с ума, есть простой совет: необходимо дозировать поток информации. Достаточно один раз в день ознакомиться с новостями, а остальное время лучше активно заниматься спортом, посещать культурные мероприятия, общаться с родными и близкими, высыпаться, употреблять в пищу больше овощей, фруктов, пить чистую воду. В предотвращении кризисных состояний большое значение имеет воспитываемое с детства, а также в течение всей жизни умение противостоять невзгодам. Оказавшись в трудной ситуации, лучше смотреть в будущее, а не в прошлое. Человек должен понимать, что любую проблему можно решить. Необходимо подумать, как можно изменить свою жизнь, ведь пока мы бездействуем, проблема не решается. Поэтому лучше действовать, чем сидеть и ждать. Большинство людей знают, что им необходимо сделать для изменения своей жизни, но зачастую, кроме мыслей об этом, ничего не предпринимают. В результате это и сводит их с ума, и люди остаются там, где были первоначально – в своих душевных страданиях.