Взгляд психиатра. Стоит ли американцам за нами приглядывать?

Со следующим американцем я рискнул побеседовать где-то через месяц. Причем, учел прошлый опыт, сначала, объяснив ему, чем вызван мой вопрос: «Сколько Штатов в США?» Меня это интересовало как нумизмата. В США каждый Штат чеканит свою юбилейную монету в 25 центов, которая котируется в среде коллекционеров. Американец точно сказать не мог – то ли 50, то ли 51. Попробовали вместе разобраться – Аляска, Гавайи, а дальше? Парень думал не долго и воткнул туда штат Ирак. Увидев мое изумление, спокойно разъяснил, что, мол, мы же там? Там. А значит, нам это нужно. И это, в общем-то, теперь наша территория. И опять сказано очень уверенно и абсолютно с наплевательским отношением к тому, как сказанное будет восприниматься собеседником. Я хотел было ему напомнить про «штат Вьетнам», из которого их выперли, но вовремя остановился. Вспомнил, где встречался с такой же логикой. На уроках истории – были же до 1945 года люди с похожими мышлениями. «Территория Рейха там, где ступила нога германского солдата» - так утверждал доктор Геббельс. К последующим встречам я подходил только с психиатрических позиций. Для психиатра – очень интересный материал. Прежде, чем рисковать делать какие-то обобщения, я даже обсудил собранный материал с коллегами.