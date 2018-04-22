Точка кипения

Моя дочь, которой сейчас уже почти 20 лет, возможно, будет не в восторге от этой статьи, но я заранее прошу у нее прощения. Я почувствовала, что все-таки должна написать этот материал после того, как прослушала интервью мамы 17-летнего Артема Тагирова, который 18 апреля устроил резню в своем классе в Стерлитамаке. Не боюсь вызвать негодование какой-то части читателей и очень надеюсь встретить понимание.

Сначала, как только появилась новость про нападение в стерлитамакской школе, мы с коллегами были возмущены происшедшим, как и большинство читателей. Но когда я увидела рисунки и надписи на общей лоджии в доме юного «террориста», сердце пронзила острая жалость к нему, потому что в каждом слове, в каждом рисунке было столько жгучей обиды, безмерной недетской боли и невыплаканных мальчишечьих слез, которые, не найдя выхода и понимания у окружающих, перевоплотились в ненависть ко всему миру!

Оправдать поступок Артема, конечно, нельзя, ему придется за все содеянное нести строгий ответ. Но понять его мотивы обязательно нужно, чтобы предотвратить повторение подобного в других школах с другими детьми. А в том, что среди наших детей еще немало таких же страдающих и одновременно ожесточившихся от обиды и непонимания детских сердец, лично у меня нет никаких сомнений.

Подтверждением тому может служить хотя бы пример моей дочери, которая так же, как и Артем, стала объектом травли в восьмом классе гимназии. Она сегодня толком уже и не помнит, с чего тогда начались ее терзания. Скорее всего, с какой-то жестокой шутки подростка, который был безусловным лидером мнений в классе.

Шутка достигла цели: моя дочка на нее чутко отреагировала и расплакалась от обиды, чем доставила моральное удовлетворение юному садисту, и тот начал муссировать болезненную для девочки тему, вовлекая в процесс травли новых сообщников.

Я почувствовала, что с ребенком творится что-то неладное, и стала дознаваться. Вскоре она «раскололась» и объяснила причину своих постоянных слез. Когда она закончила свое печальное повествование фразой «Я уже стала подумывать о суициде», я почувствовала, как у меня что-то взорвалось в висках. Из-за глупой выходки стайки сопливых зазнаек моя маленькая девочка готова была совершить такой страшный поступок!

Я стала лихорадочно придумывать способ помочь ей, посоветовалась с родственниками. Решили, что для начала в гимназию наведается мой брат – мужчина внушительной внешности и пообщается с теми, кто гнобит нашу девочку. Разговор этот состоялся, но результат не принес – травля продолжалась. Видимо, ее юные и самоуверенные участники, среди которых были дети разнокалиберных начальников, решили, что влияние родителей заслонит их от нашего праведного гнева.

Тогда я отправилась к классной руководительнице. И вот тут надо уточнить, что я охотно верю маме Артема Тагирова, которая говорит, что когда она поведала педагогу сына о его злоключениях, та была потрясена ее рассказом.

Наша классная руководительница тоже была удивлена, едва я рассказала ей о создавшихся проблемах дочери. По ее словам, до нее доходили отрывочные слухи на эту тему, и она взяла ситуацию на контроль, постаравшись отслеживать поведение участников неприятного инцидента.

Однако, судя по всему, жестокие подростки стали осторожничать и следить, чтобы информация о травле моей дочери не выходила за пределы их узкого круга. А дочка, разумеется, жаловаться не рисковала, чтобы ее не посчитали «стукачкой» и не устроили еще более жесткую обструкцию. Поэтому к моменту моего визита классная руководительница была уверена, что «наш» инцидент исчерпан.

Справедливости ради, нужно отметить, что она тут же предприняла активные действия. Постаралась поговорить с организатором травли и наиболее активными ее участниками. Не помогло.

Потом нам устроили встречу с мамой зачинщика. Моложавая хрупкая ухоженная блондинка, которая была габаритами вдвое меньше своего оболтуса-вундеркинда, призналась, что не в силах совладать с его пубертатными «фокусами», а муж, к которому он прислушивается, постоянно находится в разъездах. Стало очевидно, что и эта мера не сработает.

Тогда мы посоветовались с классной руководительницей и решили, что я должна выступить перед родителями детей на ближайшем родительском собрании, благо оно как раз намечалось.

Я попыталась собрать всю волю в кулак и вышла к доске, но голос все равно предательски задрожал, когда вспомнила, как страдала моя девочка после издевок кучки самодовольных недорослей.

Я потребовала, чтобы родители поговорили со своими детьми и объяснили им реальные последствия их поведения. Потому что если травля моей девочки не прекратится, я обращусь в полицию. Их чадам, скорее всего, ничего не будет, разве что поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. А вот родителям я постараюсь обеспечить привлечение к ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей по воспитанию детей. А что? Уголовный кодекс РФ в подобной ситуации такой поворот событий вполне допускает.

Я говорила в полной тишине и видела по лицам, как они в красках представляют нарисованные мной перспективы, грозившие запятнать биографии и их детей, и их собственные. Родители пообещали всерьез поговорить со своими отпрысками. И этот способ чудесным образом подействовал, с того дня моей дочери больше никто не сказал худого слова.

…Вчера мы с ней вместе слушали интервью мамы Артема Тагирова, и она припомнила свои давние переживания. А я рассказала ей о том родительском собрании, поставившем точку в ее школьных страданиях. Я посчитала, что теперь уже можно это сделать, тем более что дочка учится в педагогическом университете, и этот опыт может быть ей полезен в будущем (хотя не приведи Бог, конечно).

- Ах, вон, почему они сразу так переменились! – воскликнула она. - А я-то тогда всё голову ломала, что случилось, что они все вдруг стали такими милыми и дружелюбными.

А я поймала себя на мысли, что будучи девочкой, она плакала, когда над ней глумились ровесники. А что могло бы быть в этой ситуации с мальчиком?.. Исчерпывающим ответом служат события 18 апреля текущего года в стерлитамакской школе №1.

Мама Артема в своем интервью перечислила все способы, к которым они с мужем прибегли, чтобы выручить сына из беды. Это как раз были те способы, которые не возымели действия и в нашем случае пятилетней давности. Сказала она и о том, что может, стоило забрать Артема из этой школы и тем самым уберечь от беды, но перевести его было некуда – больше классов коррекции в школах Стерлитамака, по ее словам, нет.

До разговора с родителями обидчиков Артема и разъяснения им правовых последствий «шалостей» их детей в стерлитамакской школе дело не дошло. Пусть этот способ не совсем педагогичный, но зато его эффективность подтверждена на практике. И в случае с Артемом он тоже мог помочь. Ведь, если судить по кадрам теленовостей, родители детей в их классе – не конченые маргиналы, которым плевать на свою репутацию.

И в других случаях этот «метод урегулирования ситуации» тоже может подействовать и предотвратить беду. Ради чего, собственно, я эту статью и написала главным образом.

Видео Видео: lifenews.ru

Травля детей в школе (или «буллинг», как ее теперь называют модным английским термином) присутствует сегодня в каждой школе без исключения, включая элитные гимназии. Может, и не в каждом классе, но в каждой школе – это точно. И не пытайтесь разубедить меня в этом, потому что моя дочь училась именно в так называемой «элитной» гимназии.

Коллеги-журналисты сообщили, что педагоги стерлитамакской школы утверждают, будто якобы они были не в курсе издевательств над Артемом. Если они реально так говорят, то подобное поведение их не красит.

Репутацию данной школы отчасти поможет спасти награда, к которой представят раненную Артемом учительницу, защищавшую детей. Но избежать строжайшего «разбора полетов» педагогическому коллективу все равно не удастся.

И нужно иметь смелость признавать свои промахи, обернувшиеся столь жуткими последствиями. А лучше всего – постоянно осознавать огромную ответственность за души детей, их будущее, их семьи, и, к сожалению, быть постоянно готовым к самому худшему, что может произойти в любой момент, всегда внезапно, как наступление точки кипения жидкости.

Кто-то хочет с этим поспорить? Тогда вот вам еще один жизненный пример.

…Через пару лет после удачного разрешения конфликта моей дочери с одноклассниками в той же самой нашей элитной гимназии мальчик-«ботаник» на перемене полоснул перочинным ножом задиравшего его ровесника. Дело замяли за примирением сторон. Учителям сделали внушение, чтобы следили за обстановкой в классах и не допускали повторения подобного.