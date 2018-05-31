Стоимость проезда в автобусах «Башавтотранса» может повыситься

И последнее, что хочется отметить: если бы мы занимались злостными интригами, то написали бы, что повышение цен на проезд в «Башавтотрансе» связано с новым уголовным делом против Калимуллина. Однако у нас нет веских оснований, чтобы так утверждать. В наше неспокойное время всегда можно сослаться на экономический кризис и на то, что «экономика должна». Бесспорно одно: данное нововведение обернется для «Башавтотранса» новыми убытками и не принесет предприятию зримой пользы. На фоне повышения цен на топливо экономическая целесообразность его принятия не прослеживается. Так где же логика?