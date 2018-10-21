В Уфе собирают вещи для Серафимовского детдома-интерната

26 октября группа волонтёров организовывает поездку в Серафимовский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, в котором сейчас живут около 360 человек в возрасте от 4 до 16 лет. В связи с этим волонтеры обратились через соцсети ко всем неравнодушным людям с просьбой собрать детскую одежду, игрушки, книги, а также соки, сладости и десткие каши для воспитанников этого учреждения.
- Серафимовский детский дом находится в очень плачевном состоянии, очень хочется помочь детям! – сообщили волонтеры.
Подарки можно принести в студию «Тодес», расположенную в «Галерее Арт» ( режим работы: понедельник, среда, пятница - 14.00-21.00, вторник - 16.00-21.00, суббота -. 13.00-19.00, выходной - воскресенье).
Сбор вещей для Серафимовского детдома-интерната проводится также в Антикафе «Вместе» в микрорайоне Сипайлово по улице Жукова, 10 (режим работы: ежедневно 12.00-21.00, без выходных).
Сбор вещей продлится до вечера 24 октября.