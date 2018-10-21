В Уфе собирают вещи для Серафимовского детдома-интерната

26 октября группа волонтёров организовывает поездку в Серафимовский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, в котором сейчас живут около 360 человек в возрасте от 4 до 16 лет. В связи с этим волонтеры обратились через соцсети ко всем неравнодушным людям с просьбой собрать детскую одежду, игрушки, книги, а также соки, сладости и десткие каши для воспитанников этого учреждения.