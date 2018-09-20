В Башкирии собирают средства в помощь студентке, попавшей в ДТП в Китае

При этом в группе помощи Нелли Абашиной появилось предупреждение о том, чтобы средства переводили только на имя ее мамы, потому что какие-то мошенники пытались воспользоваться ситуацией. Поэтому для уточнения подробностей лучше напрямую связываться с ее мамой или модераторами данной группы.