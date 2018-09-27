В Уфе муниципалитет пополняет госказну, вводя в заблуждение горожан

- Единственное, что они нам дали, - приглашение на заседание административной комиссии, но устно сказали, чтобы мы не волновались. Потому что если порядок возле дома будет наведен, никакого наказания не последует. Гулизара Сакаева попросила срочно ликвидировать высокую траву, разровнять небольшую кучку гравия, чтобы не бросалась в глаза, потому что, по ее словам, скоро по нашей улице поедет с проверкой замглавы администрации, который потом накажет подчиненных, если увидит беспорядок. Мы поспешили выполнить это указание. А сегодня она меня спрашивает по телефону, почему мы не прислали по whatsapp фотографию, чтобы комиссия удостоверилась в выполнении предписания. А у меня встречный вопрос: "Почему они нам об этом не сказали во время своего визита?". Я сожалею, что тогда не сообщила им, что работаю журналистом. Сегодня я об этом предупредила собеседников. Хотя что это меняет? Другие оштрафованные жители нашего микрорайона не имеют отношения к СМИ и в любом случае будут наказаны, хотя практически все навели порядок возле домов.