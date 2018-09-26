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Госкомстрой Башкирии готовит проект реновации малоэтажного жилья

26 сентября 2018, 13:37
Об этом сообщил заместитель председателя госкомстроя Башкирии Артём Ковшов.

В рамках Строительного бизнес-форума заместитель председателя госкомстроя РБ Артём Ковшов сообщил, что поручению главы региона Рустэма Хамитова ведётся разработка проекта реновации малоэтаэжного строительства в Башкирии.

- Учитывая специфику рынка строительства жилья у нас в субъекте Российской Федерации, мы понимаем, что реновация жилищного фонда выше трех этажей - 5-этажных или 9-этажных старых домов советского и постиндустриальных периодов - нецелесообразна. Поэтому выдвигаем инициативу о реновации малоэтажного жилья - до 2 этажей, может быть даже частного жилищного фонда, - сказал Артём Ковшов.

Планируется, что исходя из стоимости квадратного метра жилья, реновация сможет заработать в таких городах как Уфа и Стерлитамак.

Заместитель председателя госкомстроя обратил внимание, что в настоящее время федеральный законопроект учитывает в том числе банковское финансирование частных застройщиков участвующих в реновации.

- Мы хотим нашим предложением создать максимально удобные условия для частных инвесторов, которые будут участвовать в данном проекте. Речь ведь идет не только о строительстве, но и создании так называемого первичного жилищного фонда, куда людей будут временно переселять, - сообщил Артём Ковшво.

По его словам, сформулированные предложения от Башкирии будут направлены в Москву до конца октября.

Под реновацией жилищного фонда понимается реконструкция или снос не подлежащих капитальному ремонту объектов жилищного фонда и жилищное строительство на высвобождаемой территории с обеспечением территории реновации объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

Напомним, в настоящее время программа реновации жилья работает пока только в Москве.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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