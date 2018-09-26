Госкомстрой Башкирии готовит проект реновации малоэтажного жилья

- Мы хотим нашим предложением создать максимально удобные условия для частных инвесторов, которые будут участвовать в данном проекте. Речь ведь идет не только о строительстве, но и создании так называемого первичного жилищного фонда, куда людей будут временно переселять, - сообщил Артём Ковшво.