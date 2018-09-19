mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Реновацию хотят провести по всей России

19 сентября 2018, 17:54
На рассмотрение Государственной думы Российской Федерации внесен законопроект, в случае принятия которого программа реновации должна распространиться на всю страну.

Автором документа стала депутат от партии «Справедливая Россия» Галина Хованская. Об этом 19 сентября пишет газета «Известия».

По мнению Хованской, лишь принятие закона о повсеместной реновации сможет способствовать обновлению жилищного фонда на всей территории России. Региональные власти должны получить право проводить программу реновации на подведомственных им участках.

Существующая ныне программа по расселению ветхих и аварийных домов не эффективна. Она носит точечный характер, а не охватывает все дома, требующие обновления.

Сейчас программа по реновации жилищного фонда проходит в Москве. Ее утвердили в 2017 году. В столице РФ расселить планирует свыше 350 000 квартир из 5 171 дома. Первая пятиэтажка в городе была снесена в прошлом месяце.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48