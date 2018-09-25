mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Для реновации общественного транспорта в Уфе понадобится 200 миллиардов

25 сентября 2018, 11:31
Такое мнение высказал глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

О реновации транспортной системы Уфы говорят много, но будет ли она? По словам Ирека Ялалова, у Уфы есть все необходимое для изменения общественного транспорта, но для этого нужно выделить как минимум 30 млрд руб и как максимум 200 млрд рублей в случае реализации комплексной программы.

Также мэр отметил, что финансироваться программа должна государством, но с участием города, и напомнил о заграничных бюджетах.

- Только большие мегаполисы могут позволить себе развиваться самостоятельно. Например, Москва, Шанхай, Гонконг, - отметил Ирек Ялалов сегодня на оперативном совещании в мэрии. – Но у одного Гонконга бюджет сопоставим с бюджетом всей России.

Материалы по теме
Нашествие «экскурсионных» автобусов в Уфе: почему их стало так многоРеновацию хотят провести по всей России В Уфе на десять дней отменят одну остановку общественного транспорта в Черниковке
#Новости#Транспорт#Реновация#Уфалогия: Транспорт#Виктория Куприянова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48