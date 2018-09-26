Дар человекопонимания: В Уфе педагоги учат инвалидов и здоровых людей жить вместе

- У нас в состоянии работать только неравнодушные к чужой беде люди, такие никогда не пройдут мимо человека, лежащего на дороге, потому что, прежде всего, подумают, что у него может быть сердечный приступ, а не алкогольное опьянение, - признается директор. - Честно говоря, сейчас я все чаще стала ловить себя на мысли, что вот только во второй половине своей педагогической карьеры, оказавшись здесь, поняла, зачем трудилась все предыдущие годы в образовании. Для того, чтобы работать с этими детьми, открыть им душу. И так могут сказать о себе все, кто у нас работает. А другие люди здесь долго не задерживаются.