В России будут наказывать за отказ в трудоустройстве людям предпенсионного возраста

Новый законопроект - это часть тех предложений, которые президент России Владимир Путин озвучил 29 в своем телеобращении к россиянам. По его словам, откладывать изменения в пенсионную систему больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность страны.