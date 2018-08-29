Пенсионный возраст: Путин вступился за женщин, жителей села и народы Севера

– Они практически идентичны тем поправкам к законопроекту, которые озвучил сегодня глава государства, - отметил Толкачев. - Кроме того, Президент призвал снизить планку повышения пенсионного возраста для женщин, увеличить более чем в два раза максимальный размер пособия для безработных граждан предпенсионного возраста, сохранить действующие льготы для пенсионеров и ввести ряд новых, учесть при проведении пенсионной реформы различные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди. Именно такое «человеческое измерение» должно лежать в основе рассматриваемого законопроекта. Нужно помнить, что он касается судеб многих миллионов россиян. Но затягивать с пенсионной реформой действительно нельзя. Откладывание проблемы стало бы нечестным по отношению к последующим поколениям, потребовало бы через некоторое время принятия более жестких решений в данной плоскости, уже без всяких переходных периодов.