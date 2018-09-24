В Госдуме поддержали поправки Путина к пенсионной реформе

Всего депутаты поддержали девять поправок предложенных Путиным. Все они рекомендованы к принятию. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в конце текущей недели парламентарии рассмотрят поправки Путина в УК РФ. Речь идет о защите россиян предпенсионного возраста от дискриминации со стороны работодателей.