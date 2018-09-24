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В Госдуме поддержали поправки Путина к пенсионной реформе

24 сентября 2018, 19:44
Комитет Госдумы по труду и социальной политике одобрил изменения пенсионной реформы, которые предложил президент страны Владимир Путин.

Очередное чтение законопроекта о пенсионной реформе пройдет в среду. Об этом 24 сентября пишет газета «Известия».

Всего депутаты поддержали девять поправок предложенных Путиным. Все они рекомендованы к принятию. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в конце текущей недели парламентарии рассмотрят поправки Путина в УК РФ. Речь идет о защите россиян предпенсионного возраста от дискриминации со стороны работодателей.

Депутаты уже поддержали предложения главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, президента «Опоры России» Александра Калинина и председателя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина об изменении пенсионного законодательства.

Напомним, что пенсионная реформа предусматривает повышение возраста выхода на пенсию россиян. Предполагается, что к 2034 году мужчины станут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63 года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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