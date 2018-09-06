Флагманы российской экономики заявили о поддержке пенсионной реформы

- В "Транснефти" мы очень высоко ценим опыт старшего поколения специалистов, а опыт приходит с годами, а в работе на трубопроводе опыт имеет, пожалуй, большее значение, чем самые глубокие теоретические знания. Так что сотрудники старшего возраста в системе "Транснефть" - в почете и авторитете. Более того, их стаж, - а у нас есть люди, проработавшие и 30, и 40, и даже 50 лет, - еще один сильный стимул для молодого поколения, - рассказал он в интервью Интерфксу. - Приходя в "Транснефть", молодой специалист видит, что люди работают здесь десятилетиями, проходят большой трудовой путь. Это, безусловно, мотивирует молодежь, показывает реальные перспективы.