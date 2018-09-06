Флагманы российской экономики заявили о поддержке пенсионной реформы

Posted 6 сентября 2018, 13:20
Published 6 сентября 2018, 13:20
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Федеральные СМИ опубликовали заявления сразу нескольких глав крупных корпораций, которые сообщили, что в рамках своих компаний уже давно проводят политику продолжения сотрудничества со специалистами предпенсионного и пенсионного возраста, которые являются прекрасными наставниками для молодых коллег и, к тому же, нередко обладают уникальными знаниями и навыками об организации необходимых производственных процессов.
Так, глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что около 40% работников атомной отрасли составляют люди старшего поколения, которые не спешат выходить на пенсию.
- Атомная отрасль всегда отличалась тем, что в ней работали люди старшего возраста. И сейчас в Росатоме около 40% работников - люди предпенсионного возраста или пенсионеры, так что, как видите, в атомной отрасли люди не спешат уходить на пенсию. И мы это приветствуем, так как опыт, который наши работники приобретают за десятки лет трудового стажа, практически бесценен, - цитирует Алексея Лихачева ТАСС.
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в интервью ТАСС также рассказал о кадровой политике компании, о важности и значимости сотрудников старшего возраста и социальной защите работников.
- Принципы, заложенные в пенсионной реформе, "Роснефть" уже давно применяет в своей деятельности. Мы сохраняем "костяк" ветеранов, которые делятся своим бесценным опытом с молодыми сотрудниками. Многие из них курируют наиболее сложные и ответственные участки, работа на которых требует серьезнейшей подготовки и самой высокой квалификации. Это и сложные виды бурения, и работа на установках по переработке нефти, и геологоразведка, — одним словом, все направления нашего бизнеса, - рассказал глава Компании.
По его словам, "Роснефть" придерживается принципа нулевой толерантности в отношении трудовой дискриминации работников предпенсионного и пенсионного возраста. Компания поддерживает инициативы президента России Владимира Путина по ужесточению ответственности для работодателей, незаконно увольняющих сотрудников этой возрастной категории, вплоть до уголовной.
Такого же мнения придерживается и руководитель корпорации «Транснефть» Николай Токарев.
- В "Транснефти" мы очень высоко ценим опыт старшего поколения специалистов, а опыт приходит с годами, а в работе на трубопроводе опыт имеет, пожалуй, большее значение, чем самые глубокие теоретические знания. Так что сотрудники старшего возраста в системе "Транснефть" - в почете и авторитете. Более того, их стаж, - а у нас есть люди, проработавшие и 30, и 40, и даже 50 лет, - еще один сильный стимул для молодого поколения, - рассказал он в интервью Интерфксу. - Приходя в "Транснефть", молодой специалист видит, что люди работают здесь десятилетиями, проходят большой трудовой путь. Это, безусловно, мотивирует молодежь, показывает реальные перспективы.
По его словам, всего в системе "Транснефть" на сегодняшний день работает порядка 119 тысяч человек. При этом сотрудников старше 50 лет - более 25 тысяч, или 21,6% от общего числа. Кроме того, 26 тысяч корпоративных пенсионеров получают пенсию из негосударственного пенсионного фонда "Транснефть".
Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов провел специальное селекторное совещание по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятиях Госкорпорации. Отдельной темой для разговора с его коллегами стали гарантии достойных условий труда на предприятиях Корпорации для граждан предпенсионного возраста.
- В наших отраслях особенно важны опыт и наставничество – молодые сотрудники приходят с хорошей теоретической базой, не всегда подкрепленной практическими знаниями. Эти знания им могут передать только старшие сотрудники – наставники, – отметил Сергей Чемезов.
В Ростехе сегодня, по словам Сергея Чемезова, обращается пристальное внимание на развитие наставничества.
В ходе совещания глава Ростеха отметил также важность регулярной индексации заработных плат работников предприятий, а также своевременного медицинского обслуживания.