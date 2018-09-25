Опора для бизнеса: как банки смогли оптимизировать бизнес в России

Также «ДелоБанк» предоставляет сервис по проверке надежности контрагентов при переводах юрлицам. Банк реализует настроенные мобильные или стационарные терминалы для безналичной оплаты. Средства будут зачисляться на счет организации спустя четыре часа или в установленное время. Также компания предоставляет своим клиентам услугу «Облачная бухгалтерия», доступ к которой возможен в любой точке мира, где есть интернет. А менеджеры готовы в режиме онлайн через приложение решить любой возникший вопрос. При этом являться в офис нет необходимости.