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В Башкирии прокуратура проведет «горячую линию» для обманутых дольщиков

24 сентября 2018, 09:49
Она пройдет 25 сентября.

25 сентября с 16.00 до 18.00 часов состоится «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Телефон «горячей линии»: 8-(347)-276-35-93.

На этот номер можно позвонить с вопросом о соблюдении прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов, оставить свои жалобы на действия застройщиков, сообщить о незаконном строительстве, нарушении сроков передачи жилых помещений, получить консультацию.

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