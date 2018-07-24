Минздрав Башкирии наказали за нарушения в обеспечении льготными лекарствами

Подведомственное минздраву Башкирии ГКУ Управление материально-технического обеспечения занимается проведением торгов на закупку лекарств общей стоимостью до полумиллиона рублей. Ведомство существенно тянуло время с проведением торгов, сообщили в прокуратуре.
Лимиты на приобретение медикаментов по региональной льготе были открыты в начале 2017 года, однако торги состоялись лишь в марте 2018 года.
Для приобретения лекарств на сумму более 500 тысяч рублей учреждение должно направлять заявки-заказы в минэкономразвития региона. Однако чиновники допускали серьезные ошибки в оформлении документов, и министерство неоднократно возвращало их обратно.
По этой причине вместо 1700 позиций медикаментов закупили всего 127, а в складах образовался дефицит. Именно поэтому больные серьезными болезнями, нуждающиеся в дорогих лекарствах, покупали препараты в течение нескольких месяцев за свой счет.
Кроме того, ведомство, в целях уклонения от конкурсных процедур, искусственно раздробило госконтракты на поставку лекарственных средств общей стоимостью свыше 49 млн рублей. В результате договоры были заключены с поставщиками в упрощенном порядке.
В текущем году при приобретении препарата «Инсулин гларгин» Управление неверно рассчитало его стоимость, незаконно применив оптовую надбавку и завысив цену на 2,7 млн рублей.
Опираясь на эти факты, прокуратура возбудила в отношении бывшего руководителя учреждения административные дела по нескольким статьям. Он оштрафован на 46 тысяч рублей.
В целях устранения выявленных нарушений в адрес премьер-министра внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, четыре чиновника, включая руководителя Управления, уволились с занимаемых должностей.
В настоящее время органом государственной власти рассматривается вопрос об увеличении расходных обязательств на оказание амбулаторно-поликлинической помощи за счет бюджета республики, в том числе, для лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.
Материалы проверки направлены в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки действиям сотрудников ГКУ УМТО МЗ РБ.
Ситуация со льготным лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле прокуратуры республики.