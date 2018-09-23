Спектакль Башдрамы «Зулейха открывает глаза» покажут в городах России и Казахстана

По ее словам, «Зулейху» артисты Башдрама покажут 4 февраля в московском театре имени Пушкина, затем спектакль режиссера Айрата Абушахманова увидят зрители театров Санкт-Петербурга, Оренбурга, Улан-Удэ и Алматы. Даты и места показов станут известны чуть позже. Сама автор романа призналась, что постановка ей очень понравилась.