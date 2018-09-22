Вместо Олимпик-парка в Уфе появится центр международного туризма на 1,1 млрд рублей

Также инвесторов заинтересовали сфера сельского хозяйства Башкирии. Ими планируется создать современную инфраструктуру овощехранилищ и картофелехранилищ для переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и сырья. Инициатором проекта стало ООО «Зилаир», он направлен на повышение эффективности заготовительной деятельности на территории Зауралья. Стоимость проекта составляет 11,9 млн рублей. Предполагается, что мощность предприятия составит один миллион тонн в год. Инициатор претендует на субсидии и льготные займы на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.