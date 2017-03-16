Почему мэрия выплатила 56 миллионов владельцу дома около Затонского моста

Как следует из поста, изначально в суде недвижимость Миронова оценили даже ниже, чем администрация города – всего в 18 миллионов. По результатам повторной экспертизы сумма выросла до 74 миллионов рублей. Администрация нашла в документе, по словам адвоката, «описки», и потребовала оценку в третий раз. Итоговая сумма составила 28 миллионов рублей. К тому времени до сдачи моста оставалось два месяца. Однако защита нашла несколько нарушений процессуального характера. Они позволяли оставить иск без рассмотрения, а сдача моста в этом случае отодвигалась на срок от шести месяцев до двух лет.

Но всё разрешилось наилучшим для всех образом: представитель администрации в суде передал условия Миронова и аргументы своему начальству, а суд в итоге утвердил мировое соглашение.