Почему мэрия выплатила 56 миллионов владельцу дома около Затонского моста

Уфимский адвокат Илья Нурисламов на своей странице Вконтакте решил подробно рассказать о том, как проходил судебный процесс между мэрией и владельцем дома около второго Затонского моста. Напомним, Виталий Миронов получил 56 миллионов за снос дома. Однако, как считает адвокат, от общественности были скрыты важные факты о ходе судебного процесса. В частности то, что судебный процесс завершился не победой мэрии в суде, а заключением мирового соглашения.
Как следует из поста, изначально в суде недвижимость Миронова оценили даже ниже, чем администрация города – всего в 18 миллионов. По результатам повторной экспертизы сумма выросла до 74 миллионов рублей. Администрация нашла в документе, по словам адвоката, «описки», и потребовала оценку в третий раз. Итоговая сумма составила 28 миллионов рублей. К тому времени до сдачи моста оставалось два месяца. Однако защита нашла несколько нарушений процессуального характера. Они позволяли оставить иск без рассмотрения, а сдача моста в этом случае отодвигалась на срок от шести месяцев до двух лет.
Но всё разрешилось наилучшим для всех образом: представитель администрации в суде передал условия Миронова и аргументы своему начальству, а суд в итоге утвердил мировое соглашение.
Семья Мироновых вовремя получила деньги - 56 миллионов рублей. На следующий же день дом снесли, мост и дорогу сдали также вовремя.
- При этом по телевидению прошли несколько сюжетов о том, как администрация выиграла суд и «заставила» владельца снести дом, - пишет адвокат. - Про утверждённое мировое соглашение там сказано не было. Таким образом, власти города «сохранили лицо» и не стали распространяться об истинной подоплёке событий.