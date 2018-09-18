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В Башкирии следователь попался на взятке в 100 тысяч рублей

18 сентября 2018, 12:48
Следователь отдела МВД по Бирскому району подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В августе 2018 года сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бирскому району обратили внимание на торговлю спиртным без разрешительных документов в одном из магазинов. Алкоголь изъяли, было возбуждено административное дело.

Следователь МВД получил незаконное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей от родственника владельца торговой точки при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Эта сумма должна была поспособствовать принятию решения «замять дело» и не привлекать владельца магазина к уголовной или административной ответственности.

В полиции начали проверку по данному факту. Материалы направили в следственные органы. По результатам проверки примут решение об увольнении следователя по отрицательным основаниям.

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