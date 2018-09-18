В Башкирии следователь попался на взятке в 100 тысяч рублей

Следователь МВД получил незаконное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей от родственника владельца торговой точки при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Эта сумма должна была поспособствовать принятию решения «замять дело» и не привлекать владельца магазина к уголовной или административной ответственности.