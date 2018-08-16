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В Башкирии прокурору Учалинского района предъявили обвинение во взяточничестве

16 августа 2018, 09:56
39-летний Учалинский межрайонный прокурор обвиняется в получении взятки, совершенной в крупном размере, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

С 2016 по август 2018 года прокурор получал от местного предпринимателя, также являющегося депутатом муниципального района, незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе в его пользу. За два года чиновник получил взятку на общую сумму не менее 700 тысяч рублей.

Обвинение прокурору предъявили 15 августа. В ближайшее время его заключат под стражу.

Напомним, в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу, совершенное в крупном размере».

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