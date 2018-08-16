В Башкирии прокурору Учалинского района предъявили обвинение во взяточничестве

С 2016 по август 2018 года прокурор получал от местного предпринимателя, также являющегося депутатом муниципального района, незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе в его пользу. За два года чиновник получил взятку на общую сумму не менее 700 тысяч рублей.