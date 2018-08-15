В Башкирии прокурор подозревается во взяточничестве

2 года (2016-2018) мужчина получал от местного предпринимателя, который являлся депутатом муниципального района, незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе в его пользу. Таким образом, за два года чиновник получил взятку на общую сумму не менее 150 тысяч рублей.
В отношении взяткодателя также и.о. руководителя следственного управления республики возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу, совершенное в крупном размере».
В ближайшее время решится вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается при сопровождении управления ФСБ.