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В Башкирии прокурор подозревается во взяточничестве

15 августа 2018, 13:17
В совершении преступления по статье «Получение взятки, совершенное в крупном размере» подозревается 39-летний Учалинский межрайонный прокурор, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

2 года (2016-2018) мужчина получал от местного предпринимателя, который являлся депутатом муниципального района, незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе в его пользу. Таким образом, за два года чиновник получил взятку на общую сумму не менее 150 тысяч рублей.

В отношении взяткодателя также и.о. руководителя следственного управления республики возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу, совершенное в крупном размере».

В ближайшее время решится вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается при сопровождении управления ФСБ.

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