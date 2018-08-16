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В Башкирии обвиняемого во взяточничестве прокурора заключили под стражу на 2 месяца

16 августа 2018, 18:14
39-летний прокурор Учалинского района обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Чиновнику было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере) сегодня, 15 августа.

Расследование уголовного дела продолжается и в его рамках Советский районный суд Уфы признал законным и обоснованным ходатайство Первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республики Башкортостан о заключении обвиняемого под стражу на два месяца.

Напомним, 39-летний Учалинский межрайонный прокурор обвиняется в получении взятки, совершенной в крупном размере, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

С 2016 по август 2018 года прокурор получал от местного предпринимателя, также являющегося депутатом муниципального района, незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе в его пользу. За два года чиновник получил взятку на общую сумму не менее 700 тысяч рублей.

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